Em reunião, Mantega fala em corte de gastos O ministro da Fazenda, Guido Mantega, deixou claro na reunião ministerial feita anteontem, na Granja do Torto, que poderá cortar gastos do governo para equilibrar as contas, especialmente porque, segundo ele, os investimentos previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) estão muito atrelados ao dinheiro que não se encontra em cofre, como o do pré-sal, por exemplo.