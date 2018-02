Em Roma, Lula defende câmbio flutuante Em contraste com sua equipe econômica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva demonstrou ontem, em Roma, ter uma visão mais pragmática para enfrentar a desvalorização do dólar em relação ao real: produzir com mais tecnologia. Indagado sobre a forte valorização do real diante da moeda americana em 2009, o presidente defendeu a flutuação do câmbio e a qualificação do setor produtivo do País para compensar a maior dificuldade para os exportadores.