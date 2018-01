Em São Paulo, taxa de desemprego vai a 9% no segundo trimestre

RIO - O desemprego em São Paulo subiu a 9% no segundo trimestre de 2015, mas o Estado com a maior taxa segue sendo a Bahia, onde o desemprego atingiu 12,7%. Acima de 10% ainda aparecem Amapá (10,1%), Rio Grande do Norte (11,6%) e Alagoas (11,7%). Já a menor taxa foi verificada em Santa Catarina, onde ficou em 3,9%.

No primeiro trimestre deste ano, a taxa em São Paulo estava em 8,5%, e no período de abril a junho de 2014, o resultado era de 7,0%.

A taxa de desemprego na região Sudeste ficou em 8,3% no segundo trimestre de 2015 contra 8% nos primeiros três meses deste ano. No segundo trimestre do ano passado, a taxa de desemprego da região estava em 6,9%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já na região Sul, a taxa de desemprego subiu a 5,5% no segundo trimestre de 2015. O resultado é maior do que no primeiro trimestre deste ano (5,1%) e no período de abril a junho do ano passado (4,1%).

Na região Nordeste, a taxa de desemprego avançou a 10,3% no segundo trimestre de 2015. O resultado é maior do que nos primeiros três meses deste ano (9,6%) e do que no segundo trimestre de 2014 (8,8%).

A taxa de desemprego no Centro-Oeste, por sua vez, subiu a 7,4% no período de abril a junho deste ano. O resultado é maior do que no primeiro trimestre deste ano (7,3%) e também superior ao verificado no segundo trimestre do ano passado (5,6%).

No Norte, a taxa de desemprego, na contramão da média nacional, diminuiu para 8,5% no segundo trimestre de 2015, de 8,7% nos primeiros três meses do ano. Em relação ao segundo trimestre de 2014, porém, houve aumento, já que há um ano a taxa de desemprego na região estava em 7,2%.