Em SC, produtos somem e preços disparam até 100% A seqüência de três meses de chuva em Santa Catarina e principalmente a enchente da última semana já provocaram impacto no preço de alguns alimentos no mercado interno - e isso pode se espalhar para outros Estados. De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), os principais reajustes foram os dos hortifrutigranjeiros, como alface, que em poucos dias teve seu preço elevado em 133% no Estado. "São produtos de pronto consumo, que não podem ser armazenados. Então, se não há abastecimento, o preço sobe", diz um dos diretores da Epagri, Airton Spies. Outro produto que recebeu reajuste no mercado catarinense foi o leite. Mas nesse caso não foram as inundações que prejudicaram a produção, mas os deslizamentos de terra, que isolaram comunidades. "O Vale do Itajaí é o nosso segundo centro leiteiro e os problemas nas estradas estão prejudicando a logística, por isso tivemos aumento", diz o o vice-presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (Faesc), Enori Barbieri. Por enquanto, o aumento nos preços está restrito a Santa Catarina, mas ele pode atingir outros Estados. A cidade de Luiz Alves, que ficou isolada até o meio da semana, é uma das principais produtoras de banana e tem São Paulo como o grande mercado consumidor. Mesmo após a remoção de barreiras permitirem a comunicação com municípios vizinhos, estradas para a capital paulista seguem obstruídas. Por causa disso, pode haver reajuste já na próxima semana. O mesmo pode acontecer com as cebolas. Santa Catarina produz aproximadamente 400 mil toneladas por ano de cebola, o que corresponde a 50% do total brasileiro. A Faesc divulgou ontem um levantamento dos prejuízos. Juntando agricultura e pecuária, a estimativa inicial é de R$ 415,5 milhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.