Em seis itens, FMI traça exigências para ajudar Argentina O comunicado emitido na Argentina pelo Fundo Monetário Internacional contém apenas seis itens, começando pelo objetivo geral do programa, que é ?abordar as dificuldades que confronta atualmente a Argentina e abrir o caminho do crescimento sustentável?. Elaborado pela missão que passou as duas últimas semanas no país, o texto diz que as conversações ?têm sido mantidas em um clima de muita cooperação? e que o fato de terem sido realizadas reuniões com os mais diferentes setores tem ?ajudado a gerar o consenso e a facilitar a plena adoção do programa por parte das autoridades?. O FMI afirma que está sendo elaborado o marco fiscal do programa. "Esperamos que o governo federal, rapidamente, esteja em condições de ultimar todas as medidas para manter o déficit consolidado de acordo com o financiamento disponível?. Neste item, o terceiro, o comunicado destaca que ?se está prestando especial atenção ao fortalecimento da rede de segurança social e a uma maior proteção para os pobres?. O organismo faz uma ressalva de que marco fiscal dependerá da celebração de ?firmes acordos bilaterais com as províncias a fim de implementar o pacto que firmaram recentemente com o governo federal?. Para isso , foi definido um cronograma para completar este processo com os governos provinciais nas próximas semanas. O item quatro fala de medidas concretas necessárias para começar a restabelecer a confiança no sistema bancário. ?A política monetária desempenhará um papel destacado para estabilizar as expectativas, e o Banco Central está em conversação com os bancos comerciais para a criação de instrumentos de depósito de alto rendimento?. O penúltimo item se refere ao fato de que o governo ?tem informado à missão que continua decidido a trabalhar com o Congresso e com o Poder Judiciário para estabelecer um marco jurídico que mantenha a confiança dos depositantes, estimule a reestruturação empresarial e restabeleça a confiança dos investidores". "É essencial contar com esta base para ajudar a revitalizar o investimento e o crescimento na Argentina. Um passo crucial deste processo é estabelecer um esquema com reconhecimento internacional para o processo de falências, que permita um equilíbrio adequado dos interesses dos credores e devedores, assim como empreender outras reformas de leis que inibem a participação da comunidade internacional?. Por último, o comunicado considera que o governo ?tem intenções de avançar, rapidamente, em todas estas áreas nas próximas semanas". "A missão tem previsto regressar e trabalhar com o governo para completar todos os elementos de um programa econômico global, o quanto antes possível. Por conseguinte, como se mencionou em nosso comentário, na semana passada, não deverá haver dúvida alguma do compromisso do FMI de conceder ajuda à Argentina, ajuda esta que deverá convergir em um programa que ofereça a promessa genuína de abordar as atuais dificuldades de maneira duradoura e abrir o caminho do crescimento?, conclui.