Em sessão mista, Filipinas encerra em +0,54% O mercado filipino encerrou misto hoje, em alta de 0,54%. Os números favoráveis sobre a inflação de agosto estimulou o interesse dos caçadores de barganhas, principalmente pelas blue chips do setor de tecnologia. A bolsa taiuanesa fechou em alta de 0,24%, liderada pelas ações da Taiwan Semiconductor Manufacturing. O índice Kospi, da bolsa sul-coreana, registrou queda de 0,34%. Já o Nikkei 225, de Tóquio, ficou praticamente estável, com ligeira alta de 0,04%. A procura por barganhas ofuscou parcialmente o movimento de realização de lucros. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: +0,08%; Indonésia: +0,86%; Malásia: +0,45%; Tailândia: +1,47% e Cingapura: +0,38%.