Em silêncio, Petrobras reajustou preço do óleo combustível Sem anunciar e sem qualquer alarde, a Petrobras aumentou o preço do óleo combustível em 5,29% no último dia 18. A estatal não anunciou oficialmente o reajuste, mas a mudança de preço já está disponível no site da empresa. Este é o segundo reajuste do preço do óleo combustível no mês: a Petrobras reduziu o preço do produto em 4,52% em 5 de dezembro.