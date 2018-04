Em SP, alta de 2,4% em maio A produção industrial subiu em 8 das 14 regiões pesquisadas pelo IBGE em maio ante o mês anterior. A indústria paulista, que responde por cerca de 40% do setor em nível nacional, cresceu 2,4% nessa base de comparação, acima da média do Brasil (1,3%, segundo divulgou o IBGE na semana passada). O Estado puxou também os dados negativos ante iguais períodos do ano passado. A economista Isabella Nunes, da coordenação de indústria do IBGE, disse que os dados regionais confirmam a recuperação do setor na margem e o importante impacto do segmento de veículos automotores. Ela destacou que São Paulo teve a expansão ante o mês anterior puxada sobretudo por veículos automotores, mas também pela indústria farmacêutica, metalurgia e informática. De acordo com Isabella, o importante papel de São Paulo nessa recuperação é ilustrado também pelo fato de o Estado estar crescendo, ante mês anterior, há cinco meses consecutivos.