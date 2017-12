Em telefonema, Amorim cumprimenta Lamy pela vitória O Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, falou por telefone com Pascal Lamy, para cumprimentá-lo, depois da desistência do candidato Carlos Perez del Castilho à diretoria-geral da OMC, tornando Lamy candidato único, virtualmente escolhido para o cargo. No telefonema, segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, Amorim recordou as negociações e contatos anteriores em que Lamy "sempre revelou equilíbrio e lealdade, mesmo quando defendeu, como Comissário europeu, posições divergentes das brasileiras". Amorim, ainda segundo a nota, manifestou plena confiança de que Lamy, na diretoria-geral da OMC, "contribuirá para o fortalecimento do sistema multilateral de comércio". O ministro reiterou, também, sua disposição pessoal e a do Governo brasileiro de trabalhar em conjunto e em diálogo constante com o futuro Diretor-Geral, para "tornar a OMC mais democrática, transparente e receptiva às reivindicações dos países em desenvolvimento".