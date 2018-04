Em três horas, Caixa paga R$ 15 milhões do FGTS Em apenas três horas ? das 9 da manhã ao meio-dia ?, a Caixa Econômica Federal pagou hoje R$ 15 milhões a trabalhadores que têm direito ao crédito complementar do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Os pagamentos foram referentes a 168 mil contas de FGTS com saldos de até R$ 100. A Caixa registrou uma média de mil saques por minuto. Em todo o país, 1.100 agências da Caixa abriram neste sábado especialmente para fazer esse pagamento. Do total de saques dessas três primeiras horas do dia, 21,7% foram feitos nas casas lotéricas, com o Cartão do Cidadão; a maior parte dos pagamentos ocorreu nas agências, com 74,3%. Os 4% restantes ocorreram em caixas eletrônicos e correspondentes bancários. A Caixa começou hoje a efetuar os pagamentos para os trabalhadores com data de nascimento em janeiro, que têm direito a receber até R$ 100, 00 de créditos complementares do FGTS. Segundo determinação de medida provisória do governo federal, os créditos complementares de até R$ 100,00 devem ser pagos de forma facilitada, bastando que o trabalhador apresente a carteira de identidade e dê o número do PIS ou da carteira de trabalho. No sábado que vem, dia 17, começa o pagamento para os nascidos em fevereiro. A partir de 24 de agosto, a Caixa passará a acumular os pagamentos para os nascidos em março e abril. Uma semana depois, sábado, dia 31, os trabalhadores nascidos entre maio e junho também já poderão sacar. Este é o calendário de pagamentos divulgado pela Caixa: Nascidos em janeiro ? a partir de 10 de agosto Em fevereiro ? a partir de 17 de agosto Em março e abril ? a partir de 24 de agosto Em maio e junho ? a partir de 31 de agosto Em julho e agosto ? a partir de 14 de setembro Em setembro e outubro ? a partir de 21 de setembro Em novembro e dezembro ? a partir de 28 de setembro