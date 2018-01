Em troca, uma sala comercial

No início de maio, o empresário Leandro Cavalcante, de 31 anos, procurou a incorporadora PDG para dar fim ao que vinha lhe tirando o sono havia mais de um mês: a entrega das chaves de um apartamento comprado em 2012, em São Bernardo do Campo, como investimento. Dono de um revenda de autopeças, ele conseguiu pagar 20% do imóvel, mas teria de financiar agora R$ 330 mil. “Sem o crédito, eu queria desfazer o negócio, mas me fizeram uma proposta interessante e aceitei.”

Cavalcante usou o valor que já tinha pago à construtora para dar de entrada em outra unidade e trocou a dívida de R$ 330 mil por uma de R$ 80 mil, que teria condições de financiar. Agora, é dono de uma sala comercial em São Bernardo. “Ainda não sei o que fazer com ela, porque até umas semanas atrás eu não pensava em ter uma sala comercial”, afirmou. “Mas tirei um caminhão de peso das minhas costas.”