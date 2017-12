Produção industrial encolhe 13,7% em SP, a maior queda desde 2009

Atualizado às 10h40

RIO - A queda de 8,8% na produção industrial em maio ante maio de 2014 foi acompanha por 13 dos 15 locais investigados neste confronto pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em São Paulo, o tombo foi maior: 13,7%. Foi o segundo pior resultado entre as regiões pesquisadas e a queda mais intensa para São Paulo desde abril de 2009, quando houve retração foi de 14,3%.

O desempenho negativo de São Paulo foi puxado pelos segmentos de produtos alimentícios, veículos automotores, máquinas e equipamentos (principalmente máquinas para o setor de celulose) e equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (com destaque para telefones celulares, computadores e monitores de vídeos).

Pela primeira vez na história da pesquisa, iniciada em 2002, todas as 18 atividades industriais de São Paulo apresentaram queda na produção de forma simultânea neste confronto.

"O que mais impressiona ainda é a sequência de 15 quedas (na comparação interanual). Ou seja, a produção está caindo sobre um mês em que ela já caiu", afirmou Rodrigo Lobo, pesquisador da Coordenação de Indústria do IBGE. "Essa sequência confere a esse período atual um diferencial mais crítico do que naquele período de crise internacional, em que houve 12 taxas negativas."

Na época da crise, as condições macroeconômicas não eram tão desfavoráveis, pontuou Lobo. "Ainda se tinha uma massa salarial mais elevada, não tinha pressão tão grande da inflação, crédito se recuperou de forma rápida. Mercado interno fez com que houvesse crescimento acelerado no momento subsequente, o que não observamos agora. Com isso, a recuperação tem sido mais difícil", disse.

A sequência negativa sustentada por São Paulo é idêntica à apresentada pela produção nacional. Além da indústria paulista, o desempenho do Rio de Janeiro, também com 15 quedas no confronto interanual, pesa sobre o resultado nacional. "Os dois Estados mais industrializados do País mostram a maior sequência de resultados negativos", notou. Em maio, a produção do Rio de Janeiro recuou 2,0% em relação a igual período de 2014.

Outras regiões. Outros destaques de queda foram o Ceará (-13,9%) - prejudicado pelos setores de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados, produtos têxteis e bebidas (com destaque neste segmento para cervejas, chope, aguardente de cana-de-açúcar e refrigerantes) - e Amazonas (-13,7%) - graças à queda em equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (principalmente televisores e telefones celulares) e outros equipamentos de transporte, com destaque para motocicletas.

No Rio Grande do Sul, o recuo de 13,3% na produção foi influenciado pelas atividades de veículos automotores, reboques e carrocerias e máquinas e equipamentos (com destaque para tratores agrícolas, aparelhos elevadores ou transportadores para mercadorias e silos metálicos para cereais).

Além dessas regiões, também registraram produção menor na passagem de maio de 2014 para maio deste ano Paraná (-10,1%) e Santa Catarina (-9,9%), (-7,2%), Pernambuco (-6,2%), Bahia (-5,5%), Região Nordeste (-5,4%), Mato Grosso (-4,9%), Goiás (-3,4%) e Rio de Janeiro (-2,0%).

Por outro lado, Espírito Santo (14,1%) e Pará (2,6%) assinalaram os únicos avanços na produção no período, impulsionados, em grande parte, pelo comportamento positivo dos setores extrativos. No Espírito Santo, ainda houve influência positiva da metalurgia, enquanto a indústria paraense contou com um bom desempenho da atividade de celulose.