Em um mês, VW abre 380 novos postos no ABC A Volkswagen contratou mais 180 trabalhadores temporários (por cerca de um ano) para a fábrica de São Bernardo do Campo (SP), além de efetivar 70 temporários cujos contratos vencem dia 30. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, somadas às 200 contratações feitas dia 1.º, são 380 novos postos abertos este mês. As ações, segundo a entidade, são para "adequação da empresa ao aumento da produção e da preparação para novos lançamentos." Outros 600 funcionários podem ser efetivados até o fim do ano. A VW também convocou 37 dias adicionais de trabalho durante o ano.