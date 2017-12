Em vídeo, Temer comemora queda do desemprego no Brasil

BRASÍLIA - Em mais um esforço para tentar reforçar notícias tidas como positivas, o presidente Michel Temer gravou um vídeo nesta sexta-feira, 28, divulgado nas redes sociais, no qual destaca que a queda do desemprego apontada pelo IBGE e aproveitou ainda para dar "a boa notícia" aos aposentados em relação a antecipação do 13º salário.

"Hoje temos muito a comemorar. O desemprego está caindo. O IBGE divulgou que o índice ficou em 13%. Uma queda, portanto, de 0,7% em relação ao primeiro trimestre. Em quatro dos seis meses deste ano houve criação de vagas com carteira assinada. O saldo positivo é de mais de 67 mil postos de trabalho", descreveu o presente.

Temer destacou ainda que o salário dos novos contratados ficou em 3,5% acima da inflação e atribui o resultado ao esforço de seu governo em um tom otimista. "É o trabalho do meu governo para gerar empregos que começa a dar resultados. E acreditem: é apenas o começo", afirmou. O presidente destacou ainda que setores produtivos estimam que a modernização da lei trabalhista criará a curto prazo 2 milhões de empregos. "Sobretudo para os mais jovens", disse.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Aposentados. Temer ainda aproveitou o vídeo de um minuto e meio para exaltar o adiantamento do pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas. "E tem mais uma noticia boa que quero dar para os aposentados. Vamos pagar em agosto, antecipando, portanto, metade do décimo terceiro salário dos aposentados e dos pensionistas do INSS. E a outra metade, também por antecipação em novembro", disse.

VEJA O VÍDEO

O desemprego está caindo. O Brasil registrou no segundo trimestre de 2017 a maior queda no número de pessoas desocupadas desde 2014. pic.twitter.com/p8ahtKmZC4 — Michel Temer (@MichelTemer) 28 de julho de 2017

A primeira parcela do 13º tradicionalmente é paga em agosto. Este é o 12º ano consecutivo em que o governo decide manter o adiantamento. A antecipação da primeira parcela do 13º de aposentados e pensionistas do INSS injetará R$ 19,8 bilhões na economia em agosto e setembro, informou a Secretaria de Previdência, vinculada ao Ministério da Fazenda.

++ Temer assina decreto que prorroga saques do FGTS até 31 de dezembro de 2018

De acordo com o órgão, a medida vai beneficiar 29,4 milhões de segurados que poderão receber a metade do 13º a partir do dia 25 de agosto. O decreto que autoriza a antecipação do pagamento da gratificação natalina foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.