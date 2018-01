Em vídeo, Temer fala de ânimo de empresários com o Brasil e defende a reforma da Previdência

BRASÍLIA - O presidente Michel Temer divulgou um curto vídeo nas redes sociais no qual fala de sua viagem a Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, e do ânimo que encontrou nos empresários para "investir ainda mais" no Brasil, "porque confiam naquilo que o nosso País está fazendo".

A gravação de vídeos tem sido uma estratégia usada por Temer e seus ministros, para mostrar que o governo está trabalhando, apesar dos problemas políticos que têm inviabilizado a aprovação da reforma da Previdência e da discussão em torno da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que monopolizou a atenção do País nos últimos dias.

++Em Davos, empresários pedem ao governo a manutenção da agenda de reformas

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Temer voltou a defender a reforma da Previdência e disse que os empresários reiteraram a importância da aprovação do texto, por conta da credibilidade que as mudanças dão ao País e da ajuda que representam para a vitalidade da economia.

"Ouvi muitos pedidos que se aprovasse a reforma da Previdência, tendo em vista que a reforma aumenta ainda mais a credibilidade e a confiança no nosso País", disse Temer no vídeo, de pouco mais de um minuto.

Invistam no Brasil. Essa foi a mensagem que deixamos em Davos. Apresentamos ao mundo a recuperação da nossa economia e as medidas tomadas pelo @governodobrasil em um ano e nove meses para recolocar o País nos trilhos. #WEF18 pic.twitter.com/xrpBCg8SwC — Michel Temer (@MichelTemer) 25 de janeiro de 2018

++Atraso não é pior que aprovar uma reforma da Previdência fraca, diz FMI

Em seguida, o presidente comemorou os resultados da viagem e os encontros realizados. Segundo o presidente, foi uma "satisfação enorme estar em Davos, ao lado de líderes que se manifestaram a respeito das potencialidades do nosso País e, mais do que as potencialidades, são as realidades econômicas e sociais que já (...) ultrapassam as fronteiras do Brasil e ganharam as fronteiras de Davos". Neste momento, Temer está voando de volta ao Brasil, onde chega por volta das 20h desta quinta-feira, 25.