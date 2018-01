Vice-presidente da UE é fotografado comendo carne no DF

BRASÍLIA - Em visita ao Brasil para dar um empurrão político às negociações do acordo de livre comércio com o Mercosul, o vice-presidente da União Europeia, o finlandês Jyrki Katainen, fez questão de almoçar numa churrascaria e se deixou fotografar servindo-se de picanha brasileira. A carne bovina é justamente um dos produtos que emperram o fechamento do acordo. O outro é o etanol combustível e para uso industrial. O álcool estava presente à mesa, na forma de caipirinha, igualmente degustada por ele.

“Estava excelente”, disse ele ao Estadão/Broadcast. “Comi uns dois quilos e vou descontar da cota.” Os europeus ofereceram para o Mercosul uma cota anual de 70.000 toneladas de carne, quando o mínimo esperado eram 100.000 toneladas.

“Fizemos uma degustação cega de carnes do Mercosul”, brincou o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, anfitrião do almoço. De acordo com informações do staff do restaurante, foram servidos cortes produzidos no interior paulista, na Argentina e na Patagônia chilena.

