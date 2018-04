Em Wall Street, BC nega calote e controle de capitais O Brasil não admite nem cogitar a adoção de medidas heterodoxas, como o controle de capitais, disse hoje o diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse hoje (12) a analistas de Wall Street. Ele afirmou que o risco de calote da dívida brasileira é muito baixo. "Já era baixo antes do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Esses recursos adicionais, no âmbito do pacote de US$ 30 bilhões, darão ao BC ferramentas suficientes para lidar com o nervosismo do mercado, que tem se preocupado com a possibilidade de o País entrar num ciclo vicioso antes ou depois das eleições. Isso não vai acontecer", afirmou. Goldfajn disse que as reservas internacionais do Brasil estão por volta de US$ 23 bilhões a US$ 24 bilhões e, mesmo quando descontados os pagamentos do Tesouro até o fim do ano, essas reservas ficam por volta de US$ 20 bilhões, levando em conta agora que o piso de reservas líquidas foi baixado no pacote do FMI para US$ 5 bilhões. "Ao fornecer mais financiamento e liquidez para os participantes do mercado, como a nova linha de crédito ao comércio exterior via leilões que devemos introduzir nos próximos dias, o BC trabalha para garantir ao mercado que o Brasil não entrará num ciclo vicioso", afirmou.