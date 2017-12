Blairo Maggi diz que EUA devem voltar a importar carne do Brasil em até 60 dias

O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi (PP), disse nesta segunda-feira, 17, em Washington, que a exportação de carne brasileira in natura para os Estados Unidos pode ser retomada em "30 ou 60 dias". A previsão foi anunciada depois de uma reunião com o secretário da Agricultura dos EUA, Sonny Purdue.

O ministro viajou ao país para discutir com as autoridades norte-americanas a retomada de exportações da carne brasileira, suspensas desde o fim de junho. Segundo Maggi, é preciso aguardar "posições técnicas", uma vez que mudanças no padrão de produção da carne exportada aos Estados Unidos já foram implementadas pelos frigoríficos brasileiros e apresentadas aos técnicos norte-americanos.

Os Estados Unidos anunciaram, no último dia 22 de junho, que iriam suspender a importação de carne produzida no Brasil por questões fitossanitárias. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o motivo seria a maneira como a vacina contra a febre aftosa é aplicada no Brasil, que poderia deixar abscessos em pedaços grandes de carne, especialmente na parte dianteira do animal.