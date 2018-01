Embaixador avalia que Cancún não favorece acordo birregional O fracasso da reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Cancún certamente causará um impacto "pouco favorável" sobre o processo bi-regional Mercosul - União Européia (UE) e também sobre todos o processos em geral, avalia o negociador José Alfredo Graça Lima, embaixador da representação do Brasil junto às comunidades européias, em Bruxelas. Segundo Graça Lima, com os últimos desdobramentos do sistema multilateral, o processo birregional não vislumbra boas e rápidas perspectivas. "Se no passado já era difícil definirmos que o acordo (birregional) se concluiria em 2005, hoje eu diria que é virtualmente impossível", reforça o embaixador. O cenário levado em conta é a falta de consenso no processo multilateral para eliminação dos subsídios agrícolas, questão fundamental para o Grupo dos países em desenvolvimento, coordenado pelo Brasil.