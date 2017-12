Embaixador brasileiro defende definição sobre Mercosul Os países do Mercosul precisam definir, o quanto antes, se vão adotar uma visão regional para a solução dos seus problemas ou se passarão a adotar políticas independentes. A avaliação foi feita hoje pelo embaixador Botafogo Gonçalves, que ocupou a embaixada brasileira na Argentina, em evento sobre a integração sul-americana, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). Segundo ele, o Mercosul vive um paradoxo. De um lado, enfrenta problemas, sobretudo comerciais, que dão um indicativo de fracasso, mas acumulam avanços institucionais desde a criação. "Acredito que uma visão regional e de cooperação estratégica tende a ser melhor do que cada um praticar políticas nacionais independentes", comentou. Durante sua apresentação, fez um histórico da formação do bloco e citou que nos últimos anos a relação entre os governos melhorou bastante, mas houve grande piora nas relações comerciais. "A Argentina está tomando iniciativas que vão contra o livre comércio e tudo o que foi negociado", afirmou, sem citar diretamente as recentes restrições às exportações brasileiras de eletrodomésticos nem as disputas no setor têxtil do primeiro semestre. Liderança brasileira Ele defendeu hoje que Argentina e Brasil devem aprofundar um "entendimento estratégico", em prol do desenvolvimento regional e do próprio Mercosul. Para ele, a opção pela real integração e definição de aliança com a Argentina "depende essencialmente" do lado brasileiro, que é o país que tem "condições de liderar".