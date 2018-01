Embaixador diz que Chávez não cancelou viagem ao Brasil O embaixador da Venezuela no Brasil, Hélio Vladimir Villegas, desmentiu hoje, para a Agência Estado, a versão de que o presidente Hugo Chávez teria cancelado sua presença na reunião de cúpula do Mercosul, que começa hoje em Brasília. Segundo o embaixador, na noite de ontem a vice-presidência da Venezuela informou o cancelamento da viagem, mas a versão teria sido desmentida em seguida pela própria presidência. Villegas admitiu, entretanto, que ainda não é completamente certa a vinda de Chávez a Brasília, por conta da situação política interna do país e da ausência de outros presidentes de países da Comunidade Andina de Nações, na reunião de cúpula do Mercosul. "Tenho quase toda a certeza de que o presidente irá", afirmou.