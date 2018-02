Embaixador diz que Irã não recebeu comunicado da Petrobrás

O embaixador do Irã no Brasil, Mohsen Shaterzadeh, afirmou nesta sexta-feira, 20, que não recebeu nenhuma informação oficial da Petrobrás de que a empresa estaria saindo do Irã. O diretor da área internacional, Jorge Zelada, anunciou nesta semana, no Rio de Janeiro, que a empresa já iniciou o processo de devolução das concessões e caminha para fechar sua representação iraniana.

O embaixador insistiu que o Irã mantém a segunda maior reserva de petróleo no mundo e a quarta maior de gás; tornou-se o principal centro energético mundial, com técnicos altamente especializados e mantém em andamento 10 projetos de construção de refinarias e dezenas de outros projetos no setor petroquímico. "Se uma empresa não quer ou não conseguir ter participação em projetos no Irã, vai se prejudicar", advertiu. "Atualmente há uma grande concorrência entre empresas, de vários países, pelos projetos do Irã", completou.

O embaixador afirmou ainda que se a Petrobrás se mantiver no País terá lugar privilegiado na concorrência pelos projetos no Irã. Ele lembrou ainda que outras empresas brasileiras já manifestaram interesse de investir no Irã e que boa parte desses negócios pode ser discutida durante a Feira Internacional de Petróleo e Gas que ocorrerá em abril de 2010 em Teerã.