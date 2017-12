Embaixador do Brasil na OMC acusa EUA de protecionismo seletivo A Organização Mundial do Comércio (OMC) iniciou hoje a avaliação da política comercial dos Estados Unidos. Representantes de países-membros da entidade aproveitaram para deixar claro que não estão contentes com o comportamento dos norte-americanos no comércio internacional. Em sua intervenção, o embaixador do Brasil na OMC, Luis Felipe de Seixas Correa, acusou os americanos de estar intensificando o processo de "protecionismo seletivo", com barreiras que afetam cada vez mais os países pobres, e não os demais parceiros ricos dos Estados Unidos. Seixas Correa lembrou que as tarifas americanas para produtos essenciais da pauta de exportação, como açúcar, calçados e tabaco, variam entre 50% e 350% e que as medidas antidumping geraram prejuízos de US$ 1,8 bilhão entre 1991 e 2001. Já os americanos garantem que a taxa média de importação do país é de 3,6%, que seus consumidores gastam mais de US$ 1,5 trilhão em produtos estrangeiros e que o déficit comercial do país é hoje de US$ 500 bilhões, um terço a mais que o volume registrado em 2000. Sobre os subsídios à agricultura, o Brasil acusou Washington de dar US$ 10,9 bilhões aos produtores de soja entre 1998 e 2002, US$ 34,5 bilhões aos plantadores de milho e US$ 4 bilhões ao setor de algodão entre 2001 e 2002. Diante das críticas, que ainda incluíram propriedade intelectual, compras governamentais e leis de bio-segurança, o Itamaraty encaminhou cerca de 50 questões e críticas aos americanos. Chineses, europeus, indianos e japoneses entregaram, juntos, outras críticas à Casa Branca.