Embaixador dos EUA defende fim da tarifa do etanol

Thomas Shannon, indicado para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil, defendeu ontem a eliminação da tarifa de importação do etanol brasileiro. "Acho que a derrubada da tarifa seria benéfica para os Estados Unidos e o Brasil, mas reconheço que no Congresso há outras visões", disse Shannon, durante sabatina de confirmação no Senado, em resposta a uma pergunta de um senador. Shannon, cuja nomeação deve ser votada até o fim do mês, foi um dos idealizadores do memorando de entendimento assinado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush em 2007 para estimular a integração da indústria de biocombustíveis dos dois países. O memorando não avançou muito, mas deu a dimensão da importância no relacionamento entre os dois países. Segundo Shannon, o objetivo do Brasil é derrubar a tarifa para abrir mercados, mas a realidade atual é que o País não produz o suficiente para abastecer seu próprio mercado. "Portanto, a eliminação da tarifa não criaria impacto imediato", disse Shannon, em sintonia com o discurso dos produtores de etanol brasileiros. "Olhando para frente, a maneira pela qual o Congresso vai lidar com a tarifa do etanol pode promover ou impedir a cooperação entre EUA e Brasil." Shannon, que atualmente ocupa o posto de mais alto diplomata americano para o Hemisfério Ocidental, falou também da importância de os Estados Unidos cooperarem com o Brasil na exploração de petróleo. "O Brasil tem um papel muito importante de criar estabilidade na oferta de petróleo fora do Oriente Médio." O diplomata afirmou que já existem elementos para Brasil e EUA desenvolverem uma parceria estratégica. "Os dois países entendem a relação não apenas em termos regionais, mas em termos globais", disse. "O Brasil está determinado a ser um protagonista nas decisões globais, desde mudanças climáticas até a não-proliferação de armas, e quer ser encarado da mesma maneira que as potências tradicionais." Shannon serviu a diplomacia de democratas e republicanos e e seu nome agrada a Brasília. Fala espanhol e português fluentemente. Esteve à frente da transformação da política externa para a América Latina nos últimos anos. Antes de assumir no Departamento de Estado, a política da Casa Branca era excessivamente ideologizada. A agenda para a América Latina era composta basicamente de terrorismo, drogas e livre-comércio e centrada em Cuba e outros países "adversários", como a Venezuela. Shannon começou a mudar essa agenda ainda no governo Bush. "A emergência de potências globais no continente, como o Brasil, alterou o caráter das nossas relações com a América Latina", disse Shannon, em entrevista ao Estado, em março. Segundo ele, o relacionamento entre os dois países "é um reconhecimento da ascendência do Brasil no mundo." Shannon é casado com uma guatemalteca e tem dois filhos, de 19 e 16 anos - o mais velho nasceu em Brasília. Ele serviu na Embaixada dos EUA em Brasília entre 1989 e 1992, como assistente especial. "Estou até hoje sob impacto desse país vibrante e ambicioso; fiquei muito impressionado com a sociedade aberta", disse Shannon, na introdução da sabatina. "A diversidade étnica e racial do Brasil é muito parecida com a dos EUA." Apesar da ênfase na importância do Brasil e da América Latina, a região estava desprestigiada na sabatina de Shannon, Arturo Valenzuela (indicado para o atual posto de Shannon) e os indicados para embaixadas no México e Haiti. Os senadores entravam e saíam da sessão e deixaram os indicados esperando meia hora, enquanto iam votar no plenário. Não havia jornalistas americanos.