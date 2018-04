Embaixador dos EUA defende fim da tarifa do etanol

Shannon, cuja nomeação deve ser votada até o fim do mês, foi um dos idealizadores do memorando de entendimento assinado pelos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush em 2007 para estimular a integração da indústria de biocombustíveis dos dois países. O memorando não avançou muito, mas deu a dimensão da importância no relacionamento entre os dois países.

Segundo Shannon, o objetivo do Brasil é derrubar a tarifa para abrir mercados, mas a realidade atual é que o País não produz o suficiente para abastecer seu próprio mercado. ?Portanto, a eliminação da tarifa não criaria impacto imediato?, disse Shannon, em sintonia com o discurso dos produtores de etanol brasileiros. ?Olhando para frente, a maneira pela qual o Congresso vai lidar com a tarifa do etanol pode promover ou impedir a cooperação entre EUA e Brasil.?

Shannon, que atualmente ocupa o posto de mais alto diplomata americano para o Hemisfério Ocidental, falou também da importância de os Estados Unidos cooperarem com o Brasil na exploração de petróleo. ?O Brasil tem um papel muito importante de criar estabilidade na oferta de petróleo fora do Oriente Médio.?

O diplomata afirmou que já existem elementos para Brasil e EUA desenvolverem uma parceria estratégica. ?Os dois países entendem a relação não apenas em termos regionais, mas em termos globais?, disse. ?O Brasil está determinado a ser um protagonista nas decisões globais, desde mudanças climáticas até a não-proliferação de armas, e quer ser encarado da mesma maneira que as potências tradicionais.? As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.