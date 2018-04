Embaixador elogia aliança de Duhalde com governadores O embaixador brasileiro na Argentina, José Botafogo Gonçalves, considerou o acordo firmado entre os governadores das províncias argentinas e o presidente Eduardo Duhalde como um passo adiante, de valor político "impressionante". Ele, no entanto, calcula que o novo ministro da Economia terá uma dura tarefa porque qualquer medida que tenha credibilidade será também impopular e, por isso, na opinião do embaixador, é melhor aguardar os acontecimentos para observar se a aliança permanecerá realmente sólida. Botafogo afirmou, durante entrevista à Rádio Eldorado AM/SP, que o acordo permitirá mais segurança ao novo ministro para agir diante das pressões. "Em vez dele (Duhalde) escolher o nome de um ministro para depois jogá-lo às feras, ele fez o contrário, fez um acordo entre os chefes para que uma pauta previamente definida fosse seguida pelo novo ministro", analisou. O embaixador disse que o Brasil está agindo corretamente ao manter sua relação comercial com a Argentina. O Brasil hoje pode ser classificado como o grande "comprador" dos argentinos na questão do comércio exterior, enquanto o mercado argentino de importação está praticamente parado por causa da crise que se abateu sobre o país. "Esse mercado está paralisado em relação às exportações brasileiras porque a crise é geral e atinge a todos os países. Ninguém está vendendo para a Argentina", informou ele. O embaixador, no entanto, acredita que o efeito da crise passará e que o Brasil voltará a se beneficiar. "Uma vez restabelecidas as condições de crescimento - pode demorar algum tempo, mas acabarão chegando - o Brasil recuperará esse mercado", opinou. A Argentina absorvia quase 20% das exportações brasileiras antes da crise. O embaixador considera "estupenda" as condições competitivas neste mercado, que além de tudo é "vizinho" do Brasil. "Não devemos ter aquela atitude de fugir de um mercado só por uma dificuldade conjuntural, por mais grave que seja", ressaltou. Mercosul Para o embaixador brasileiro na Argentina, a crise trouxe um reflexo positivo ao Mercosul porque a atual administração do presidente Eduardo Duhalde é "mais pró-Mercosul" do que a administração anterior. Ele admitiu, porém, que os dois países juntos representam 90% deste mercado e que a crise no país vizinho afeta esta estrutura. "Se uma parte como essa está paralisada, o Mercosul, na sua vida diária, fica afetado, está em banho-maria", explicou o diplomata. Leia o especial