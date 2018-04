Embaixador teme reação ao Bônus argentino O embaixador do Brasil na Argentina, José Botafogo Gonçalves, afirmou, na tarde desta segunda-feira, que está apreensivo com a defesa do plano Bonex que o ministro da Economia da Argentina, Jorge Remes Lenicov, vai fazer nesta segunda no Congresso argentino. "Existem muitas opiniões contraditórias a respeito da melhor receita para sair da situação de quebra do sistema bancário", comentou ele em conversa por telefone com a Agência Estado. Na sua opinião, o plano Bonex é viável, embora impopular. O plano Bonex consiste na troca dos depósitos bancários a prazo fixo por títulos cotados em pesos ou em dólares, com prazos de cinco e dez anos. Essa operação, para Botafogo, vai evitar a falência do sistema bancário argentino e permitirá a eliminação do "corralito". O embaixador mostrou-se entusiasmado particularmente com a proposta incluída no plano Bonex que prevê a fusão do Banco de La Nación Argentina com o Banco de Investimento e Comércio Exterior (Bice), ambos vinculados ao governo nacional. O plano prevê o convite aos bancos provinciais para participar desse superbanco estatal. "Essa idéia faz todo o sentido", disse o embaixador. "Essa proposta parte do pressuposto de que não existe mais credibilidade nas instituições financeiras do país que, portanto, não contarão com capacidade de receber depósitos. Essa foi a única saída, de criar um banco público maior, melhor e sustentado pelo governo." Para ele, o projeto pode ser comparado ao Proer, brasileiro, adaptado à atual situação da Argentina.