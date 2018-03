Embaixadora pede ao governo que mantenha diálogo com AES A embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Donna Hrinak, informou hoje que pediu ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Lessa, e ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, que sejam mantidas as negociações entre o BNDES e a empresa de energia AES. "A única coisa que eu pedi foi diálogo, acho que o importante com a AES é o diálogo", relatou a embaixadora, após encontro com o ministro Furlan. A AES - empresa norte-americana que controla a Eletropaulo e deve ao BNDES US$ 1,2 bilhão - está negociando sua dívida com o banco. As garantias da dívida já venceram e o BNDES pode executá-la a qualquer momento. "Acho que nenhum dos dois lados pode fechar as portas", afirmou Hrinak. Ela recebeu Lessa nesta quarta-feira, às 17 horas, na Embaixada dos EUA, em Brasília. O encontro foi solicitado por Hrinak para discutir a situação da AES. A embaixadora disse ter conversado com o presidente do BNDES sobre a importância do banco como instrumento de desenvolvimento e integração não só no Brasil, mas em todo o hemisfério. Ela qualificou a conversa de "muito boa" e disse que, como Lessa é professor universitário, trataram até de assuntos acadêmicos.