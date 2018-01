Embargo da Argentina à carne do Brasil termina à meia-noite O Serviço Nacional de Controle e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) irá liberar a importação de carnes brasileiras a partir da meia-noite de hoje, pondo fim a um embargo que vigora desde o último dia 23 deste mês. A informação foi dada no início da tarde pela embaixada brasileira em Buenos Aires. Segundo fontes do Senasa, a decisão do governo argentino se deve a motivos políticos, pois antes de emitir um parecer final, os técnicos do organismo queriam mais um tempo para analisar a documentação enviada pelo governo brasileiro sobre o foco de febre aftosa detectado no Pará.