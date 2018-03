Embargo de carne pela Rússia está sendo "muito bem tratado" O ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ao ser questionado sobre a suspensão das importações de carne bovina brasileira pela Rússia, respondeu apenas que o assunto "está sendo muito bem tratado". A Associação Brasileira da Indústria Exportadora de Carne Bovina (Abiec) recebeu informações de que alguns frigoríficos foram notificados pelo governo da Rússia da suspensão das vendas para aquele país até que fique esclarecido a ocorrência de um foco de febre aftosa no Pará. O governo da Rússia suspendeu as importações de carne bovina do Brasil, depois que foi confirmado um foco de febre aftosa no rebanho bovino do Pará. De acordo com fontes do porto de Itajaí, localizado em Santa Catarina, a suspensão foi determinada porque o governo brasileiro não comunicou oficialmente a Rússia de que o foco registrado no Pará, região que não exporta carne bovina. Sem informação oficial, os russos achavam que o foco tinha sido registrado no Estado do Paraná, que exporta carne bovina para aquele País. Veja mais informações no link abaixo.