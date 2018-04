Embargo do Iraque não preocupa analistas A decisão do governo iraquiano de interromper as exportações de petróleo não deve provocar uma explosão no preço da commodity, na avaliação de especialistas no setor. O preço deve manter-se no atual patamar ? por volta dos US$ 27 por barril ? a menos que o conflito entre israelenses e palestinos se generalize ou que outros países sigam o exemplo do Iraque. Caso as expectativas se confirmem, os preços dos combustíveis no Brasil podem não sofrer alterações significativas, pois são balizados por médias de variação dos preços internacionais em um prazo de 15 dias. Neste modelo, o preço da gasolina já subiu 23% desde o início do ano. Até o início da noite desta segunda, fim do prazo de 15 dias do último aumento do preço diesel, a Petrobras não havia anunciado nenhum novo reajuste. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, a Petrobras tem sido obrigada a elevar os preços da gasolina devido a uma ?circunstância mundial?. ?A equipe econômica tem compreendido a posição da empresa, não há uma interferência por parte do governo (no aumento dos preços)?, disse. Parente acrescentou que ?é importante olhar o que está acontecendo em volta, os efeitos (da alta do petróleo) estão acontecendo no Brasil, como em outros países?. ?O embargo iraquiano é um desdobramento negativo da crise, mas ainda não é muito preocupante?, afirma Mônica Araújo, analista de petróleo do BES Securities. Segundo ela, a posição do Iraque no comércio mundial de petróleo ?não chega a ser desprezível, mas existem outros países que podem compensar a queda na produção?. O Iraque é responsável por 3,2% da oferta global de petróleo. A decisão do governo iraquiano deve ocasionar uma pressão apenas pontual sobre os preços, na opinião da analista de petróleo da Tendências, Fabiana Fantoni. Ela também acredita que a situação será amenizada pelo aparecimento de outras fontes supridoras. Além disso, opina, o Iraque depende das exportações de petróleo e não deve manter o corte de produção por muito tempo. Para o consultor Leonardo Caldas, da Atef Consultoria, a decisão do Iraque foi bem digerida pelo mercado, que começou a ceder durante a tarde. ?O Iraque tomou uma medida política, procurando o apoio dos países árabes antes dos Estados Unidos?, analisa. Ele acredita que o preço do barril deve continuar oscilando. ?O mercado está muito sensível às manchetes. Se Israel retirar suas tropas da Palestina, por exemplo, o preço pode cair?, afirma. ?Os preços só vão disparar se o conflito se generalizar?, diz o diretor comercial da Refinaria de Manguinhos, Luis Henrique Sanches. Para o vice-presidente da norte-americana El Paso, Maurício Ferreira, o presidente iraquiano Saddam Hussein apenas antecipou uma parada de produção já esperada pelo mercado. ?Saddam já havia sinalizado com uma paralisação da produção em junho, quando os Estados Unidos farão uma revisão do embargo ao Iraque?, conta. O ministro Parente discordou quando questionado por jornalistas se os aumentos da gasolina no Brasil têm sido conseqüência do monopólio da companhia no setor. ?Hoje há possibilidade de importação de combustíveis no País. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas não nos parece que a empresa tenha se aproveitado da falta de concorrentes para fazer reajustes?, disse.