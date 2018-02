Embarque de soja sairá de Ilhéus para Salvador A direção da Cargill, multinacional norte-americana exportadora de soja, passará a embarcar o produto a partir do porto de Cotegipe, em Aratu, Salvador, em vez de Ilhéus, no Sul da Bahia. O objetivo é buscar um terminal portuário com maior capacidade de armazenagem e de calado por conta dos planos de expansão da produção de soja. Na avaliação dos dirigentes, o terminal privado de Aratu oferece melhores condições de logística de operações. O primeiro embarque por Aratu foi programado para a tarde desta quinta. Cerca de 20 mil toneladas do produto seguirão para a Europa. Anualmente, a previsão é de uma transferência de movimento de um total de 200 mil toneladas de Ilhéus para Cotegipe. A estratégia favorecerá uma redução nos custos operacionais da multinacional, por conta das vantagens oferecidas pelo terminal privado de Aratu, gerenciado pela empresa com sede no Ceará, M. Dias Branco, e operado em parceria com o Grupo TPC. A direção da Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), manifestou sua preocupação com a decisão da Cargill, pois além de enfraquecer o movimento em Ilhéus, pode ser imitada por outras empresas de grande porte. Decadência Uma das principais cidades baianas, com cerca de 250 mil habitantes, e uma das mais antigas do Brasil, Ilhéus vem sofrendo com a decadência na economia, desde a queda na lavoura de cacau, que era o principal produto da região e enfrenta os efeitos de uma praga chamada "vassoura-de-bruxa". A assessoria da Codeba informou que somente a ausência da Cargill vai deslocar de Ilhéus para Cotegipe uma receita portuária de R$ 800 mil anuais, o que significa cerca de 20% na movimentação de cargas de soja. Em receita tributária, o município terá prejuízos anuais de R$ 1,5 milhão. A situação só não ficará mais grave porque a vinda da multinacional norte-americana Cargill para Cotegipe não sera seguida, pelo menos por enquanto, pelaBunge, quepermanece operando com soja em Ilhéus. O presidente do Sindicato dos Estivadores de Ilhéus, por sua vez, lamentou a decisão da Cargill, por conta da ameaça de redução de serviço para a categoria no porto, e criticou o governo federal pelo que considerou "fragilidade da administração pública nos portos". A multinacional Cargill chegou ao Brasil há 40 anos para atuar no ramo de agronegócios. A empresa tem 23 mil empregados em unidades industriais e escritórios de 178 municípios brasileiros e atua em 61 países.