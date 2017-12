Embora descontentes, varejistas de SP mantêm otimismo Apesar de se dizerem descontentes com a situação econômica e avaliarem de forma negativa o primeiro ano do governo Lula, os comerciantes da região metropolitana de São Paulo estão otimistas com 2004, devido aos sinais de interesse do governo federal em promover o crescimento sustentado. Os dados fazem parte da pesquisa Composição de Vendas e Inadimplência (CVI), da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Segundo o levantamento, 39,4% dos empresários acreditam que a economia será melhor do que em 2003 e 46,4% também esperam ter dias bem melhores nas suas empresas nos próximos 12 meses. Pouco mais da metade dos 800 comerciantes entrevistados considerou ruim ou péssima a gestão da equipe de Lula, citando como principal problema a alta taxa de desemprego. Já 49,7% avaliaram como boa e ótima a administração, com destaque para o combate à inflação. Ao comparar a situação econômica de 2003 com 2002, 46,1% dos comerciantes acham que ficou igual; 36,7% consideram pior; e para apenas 8,1% houve melhora. O descontentamento com o quadro econômico, segundo a Fecomércio, é reflexo do baixo desempenho registrado no comércio em geral. Para 53,8% dos entrevistados, as vendas caíram no último trimestre do ano passado em relação ao mesmo período de 2002. Ainda assim, o movimento de vendas se recuperou um pouco nos últimos três meses, como resultado da redução da inflação ocorrida no período. Houve queda de 4,53% em comparação a declínio de 11,34% registrado no terceiro trimestre de 2003. Por conta do ligeiro aquecimento das vendas, muitos comerciantes quitaram dívidas no último trimestre: 79,4% dos empresários não tinham conta com pagamento pendente, ante 39,1% no terceiro trimestre.