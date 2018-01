Embraer afirma que conversas sobre aliança com Boeing estão em andamento

O executivo-chefe da unidade de aviação comercial da Embraer, John Slattery, afirmou nesta terça-feira, 23, que as conversas sobre uma possível aliança com a Boeing estão em andamento e que está otimista com a aproximação das duas empresas. "Estou positivo em relação ao potencial que essas conversam podem trazer", disse Slattery.

A Embraer e a Boeing teriam concordado informalmente sobre questões que fariam a empresa brasileira chegar a valer US$ 28 por ação nas bolsas de Nova York, segundo fontes disseram ao Wall Street Journal. Slattery não deu detalhes sobre as negociações, mas disse que há muitas "sinergias culturais" entre as duas companhias.

"A Boeing é uma organização profundamente respeitada dentro do Brasil e dentro da Embraer", disse Slattery durante a conferência anual Airline Economics Growth Frontiers, nesta terça-feira. "Nós agora temos de respeitar os requisitos de nosso governo, que detém a 'golden share'", disse, acrescentando que "as conversas estão em andamento./DOW JONES