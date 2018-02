Embraer anuncia novo presidente A Embraer, quarta maior fabricante mundial de aeronaves comerciais, anunciou hoje que seu diretor presidente, Maurício Botelho, será substituído por Frederico Fleury Curado a partir de abril de 2007. O nome de Fleury Curado, de 45 anos, atual vice-presidente executivo para o Mercado de Aviação Comercial, foi aprovado hoje pelo Conselho Administrativo da companhia, segundo informou a Embraer em comunicado. "O anúncio de sua designação nove meses antes de o processo de sucessão ser concretizado tem como objetivo garantir uma transição suave e harmônica", destacou a empresa. Botelho, que assumiu a Presidência da Embraer em 1995, pouco depois da privatização, comandou o processo de recuperação e de reconstrução da companhia até transformá-la em uma das maiores exportadoras do país. No início de 2006, Botelho anunciou sua intenção de deixar a Presidência da Embraer, mas, segundo o comunicado de hoje, continuará ligado à empresa até 2009 como presidente do Conselho de Administração, cargo que já ocupa desde 31 de março. Frederico Fleury Curado trabalha na Embraer desde 1984, e há oito anos ocupa seu cargo atual. "O profundo conhecimento que possui da Embraer - sua cultura, negócios, pessoas e clientes - e sua grande capacidade de liderança fazem de Frederico Fleury Curado a pessoa indicada para, a partir de abril de 2007, dirigir a Embraer rumo ao futuro", indicou a companhia.