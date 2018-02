Embraer anuncia venda de 12 jatos para a LOT Polish

A Embraer divulgou nesta quinta-feira, 17, a venda firme de 12 jatos modelo 175 para a LOT Polish Airlines, por US$ 372 milhões. Segundo a empresa, o contrato inclui opções para outras duas aeronaves e direitos de compra para mais dez. Se tudo for exercido, o negócio pode somar US$ 744 milhões. A companhia firmou que a encomenda já está incluída na carteira de pedidos firmes do quarto trimestre de 2007, como "cliente não divulgado". De acordo com a Embraer, a LOT foi a primeira a operar a família dos E-Jets no continente europeu, voando a partir do seu centro de operações (hub) em Varsóvia, com o E170, em março de 2004. "Os novos jatos E175 complementarão a frota atual de jatos Embraer, composta por dez E170 e seis E175, expandindo a sua malha aérea na Europa para competir, na maioria dos casos, com aeronaves narrow-bodies convencionais."