Embraer apresenta veículo elétrico de decolagem e pouso vertical

A Embraer X mostrou nesta terça-feira, 8, o primeiro conceito do veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL, na sigla em inglês). A apresentação foi feita no evento Uber Elevate 2018, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A Embraer X está envolvida em vários projetos, incluindo o desenvolvimento de conceitos do eVTOL por meio de cooperação com a Uber e outras empresas.

“A mobilidade urbana está prestes a ser transformada e estamos determinados a ter um papel fundamental nesse importante mercado”, disse, em nota, o presidente & CEO da Embraer, Paulo Cesar de Souza. O conceito do eVTOL apresentado é de uma aeronave com a missão de servir passageiros em um ambiente urbano, "com base em segurança, experiência do passageiro, acessibilidade econômica e com baixo impacto para as comunidades, em termos de emissões e ruído".

“Estamos desenvolvendo soluções para trazer transporte aéreo sob demanda para áreas urbanas e assim melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Nossa colaboração com as principais partes interessadas irá acelerar a chegada desse novo ecossistema”, afirmou o presidente & CEO da Embraer X, Antônio Campello.

A Embraer X é uma organização da Embraer dedicada ao desenvolvimento de negócios disruptivos que transformem o transporte. "Com uma mentalidade de startup, a Embraer X tem três pilares fundamentais, que são a formação da futura experiência de usuários de transporte aéreo, a aplicação do conhecimento da Embraer e a geração de produtos, serviços e modelos de negócios disruptivos", explica a empresa.