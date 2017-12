Embraer assina acordo de cooperação com a Índia A Embraer assinou hoje um acordo de cooperação com o governo da Índia que prevê o suporte ao desenvolvimento de um sistema de segurança para a Força Aérea Indiana e a venda de três aeronaves modelo E.M.B.145 que vão fazer a vigilância territorial do país. Se a primeira fase do acordo avançar, há previsão de venda de outros aparelhos. O acordo foi assinado durante a feira de Defesa, Aero Índia, em Bangalore. A assinatura é importante para a fabricante brasileira de aviões, já que a Índia investe pesado na área de Defesa, tendo contratos de longo prazo que ultrapassam US$18 bilhões. Este não foi a primeira negociação entre a Embraer e a Índia. Em agosto de 2003 a empresa vendeu cinco aeronaves modelo Legacy para o governo indiano, quatro para o transporte de autoridades e uma para ser operado pela Força de Segurança de Fronteiros. Esses jatos são equipados com um sistema de autoproteção. A primeira entrega deve ocorrer em seis meses.