Embraer assina acordos com Lufthansa e Japan Airlines

A Embraer anunciou nesta segunda-feira, 18, em Paris que assinou um acordo com a alemã Lufthansa para pedidos de 30 jatos modelo 190 e com a Japan Airlines para 10 jatos menores modelo 170. A Japan Airlines também fechou com a Embraer mais cinco opções de compra do modelo 170, segundo anunciou a empresa brasileira durante a Paris Air Show. Os acordos somam cerca de US$ 1 bilhão, considerando o preço de lista das aeronaves, mas podem chegar a US$ 3 bilhões se todas as opções e direitos de compra forem exercidos, informou a empresa brasileira em comunicado.