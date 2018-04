Embraer compra ativos da Celsius Aerotech A Embraer fechou um acordo para adquirir os ativos operacionais da Celsius Aerotech, Inc, de Nashville, Tennessee (EUA), da empresa privada Reliance Aerotech, Inc. Segundo a companhia brasileira, a compra depende de condições pré-estabelecidas, que incluem a anuência da Airport Authority of Nashville, organismo que controla o aeroporto da cidade norte-americana. A previsão é de que o negócio - cujo valor não foi revelado - seja finalizado em fevereiro próximo. De acordo com a Embraer, a Celsius Aerotech é reconhecida como uma empresa líder na indústria de manutenção, reparo e revisão, sendo uma das maiores fornecedoras de serviços à aviação regional, com mais de 200 empregados. Sua lista de serviços inclui inspeções programadas, reparo de estruturas e peças e pintura de aviões. A aquisição será feita pela Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc., empresa controlada totalmente pela Embraer Aircraft Holding, Inc, subsidiária da Embraer, localizada nos Estados Unidos e fundada como parte do processo de reestruturação da empresa naquele país. O plano é de que a Embraer Aircraft Maintenance Services, Inc. atue em Nashville executando serviços de manutenção e reforma, além de reparo de componentes e revisão, elevando para cerca de 600 o total de empregados da Embraer nos Estados Unidos. "Estamos extremamente motivados com a aquisição das operações da Celsius Aerotech, de Nashville. Esta aquisição, quando finalizada, nos proporcionará a oportunidade de melhor atender aos nossos clientes nos Estados Unidos como um complemento importante para nossas operações nesse país e deverá ser parte de uma solução total para servir aos mercados de aviação comercial e corporativa", disse em comunicado o diretor-presidente da Embraer, Maurício Botelho.