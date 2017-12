Embraer compra indústria aeronáutica portuguesa Um consórcio liderado pela Embraer e com participação minoritária da European Defense and Space Company (EADS) foi escolhido vencedor do processo de privatização da OGMA, companhia aeronáutica controlada pelo governo de Portugal. O consórcio pagará 11,4 milhões de euros (US$ 15,43 milhões) pela participação de 65% do governo português na empresa. Para participar da licitação, a Embraer e a EADS criaram a AIRHoldings, na qual a empresa brasileira detém 99% do controle e a companhia européia, apenas 1%. A empresa européia pode, no futuro, ampliar essa participação para 30%. Segundo comunicado distribuído pela Embraer, a conclusão do negócio ainda depende de aprovação de autoridades antitruste, o que deve ocorrer em 60 dias.