Embraer comprará US$ 100 mi em cabines da Honeywell A norte-americana do setor aeroespacial Honeywell informou que assinou contrato com a Embraer para fornecer cabines integradas Primus Epic para 100 aviões EMB190 da empresa brasileira que serão comprados pela JetBlue. O negócio é estimado em US$ 100 milhões. A JetBlue tem opção de comprar mais 100 aviões EMB190. A Honeywell anunciou o contrato com a Embraer como parte de acordos de mais de US$ 1,3 bilhão fechados com empresas que, além da brasileira, incluem a General Electric, a EasyJet, a Continental Airlines, a Airbus e a Boeing. Os pactos foram anunciados no Paris Air Show. O maior deles é um acordo de US$ 728 milhões com a EasyJet para a entrega de uma série de produtos para 120 Airbus A319, com opções para 120 aviões.