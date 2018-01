Embraer confirma venda de 5 jatos para governo da Índia A Embraer confirmou, em comunicado distribuído essa manhã, que assinou um contrato com o governo da Índia. Pelo contrato, a Índia comprará cinco aeronaves Legacy (foto) em configuração Executiva especial. A assessoria de imprensa da Embraer não estava autorizada a divulgar o valor do negócio. Quatro dos jatos substituirão os Avro operados pelo Air HQ Communication Squadron da Força Aérea da Índia e que servem para o transporte do presidente, do vice-presidente, do primeiro-ministro e de outras autoridades. O quinto Legacy será operado pela Força de Segurança de Fronteiras, subordinada ao Ministério do Interior. Os jatos terão 14 assentos, dois compartimentos separados para as autoridades e seu pessoal, e serão dotados de equipamentos especiais de auto-proteção.