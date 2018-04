Embraer critica especulação sobre compra de caças A licitação da Força Aérea Brasileira (FAB) para a compra de caças supersônicos continua gerando discussões envolvendo os pesos-pesados que disputam um contrato avaliado em até US$ 1 bilhão. O presidente da Embraer, Maurício Botelho, criticou hoje o clima de especulação que envolve o negócio. "Que eu saiba, não há decisão nenhuma que aponte para este ou para aquele, isso é fruto de especulações", disse Botelho, referindo-se a notícias que apontavam o consórcio anglo-sueco Saab/BAE Systems como o novo favorito, com o caça Gripen. Segundo ele, a relação da Embraer com a FAB é "umbilical" e o processo está sendo transparente. O executivo espera para este ano, após sucessivos adiamentos, o anúncio do Conselho de Defesa apontando o vencedor. "Temos confiança de ter a melhor proposta e acreditamos que a decisão sai ainda neste governo", declarou Botelho. A Embraer participa da disputa ao lado da francesa Dassault, oferecendo os caças Mirage de última geração. Os novos aviões substituirão os atuais Mirage da FAB, com 30 anos de uso. Enquanto espera o Conselho de Defesa e o presidente Fernando Henrique Cardoso se pronunciarem, a FAB vai alugar, por US$ 91 milhões, 12 aviões Kfir C-10 israelenses para substituir os Mirage a curto prazo. Para o longo prazo, o projeto FX-BR prevê a compra de 12 a 24 caças supersônicos. O valor da licitação varia entre US$ 700 milhões e US$ 1 bilhão, e há cinco grupos na disputa. Os outros três licitantes são a norte-americana Lockheed Martin, que oferece o caça F-16 Falcon; a russa RAC-MIG, que participa com o caça MIG-29; e a russa Rosoboronexport, com o caça Sukhoi 35, em consórcio com a nacional Avibrás. A Varig Engenharia e Manutenção (VEM) tem memorando de intenções para operações conjuntas assinados com a Saab/BAE, com a Lockheed Martin e com a RAC-MIG. O relatório da FAB sobre a compra já está concluído e aguarda a reunião do Conselho de Defesa para encerrar o processo. Fontes do setor garantem que representantes da ala militar e do governo federal divergem sobre o assunto em relação a questões técnicas e políticas, o que pode atrasar por tempo indeterminado a escolha. Embora todos os aviões tenham excelente qualidade, os preferidos dos militares são os Sukhoi, considerados "bons e baratos". Mas o governo sofre pressões para deixar os investimentos no Brasil, o que fez com que os licitantes se apressassem em realizar acordos com empresas nacionais. A decisão deve ficar, em última instância, para o presidente Fernando Henrique. Dependendo da estratégia geopolítica, a Embraer, uma das principais exportadoras brasileiras, poderá ser beneficiada.