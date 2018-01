Embraer deve entregar 11 jatos 170 já em março A Embraer detalhou hoje a previsão de entregas dos jatos modelo 170 para o mês de março. Segundo a companhia, serão entregues 11 aviões para os clientes US Airways, Lot Polish e Alitalia. Até o fim do ano, devem ser entregues 60 unidades do 170, informou o vice-presidente executivo corporativo da empresa, Antonio Luiz Pizarro Manso, durante a cerimônia de entrega do Certificado de Homologação de Tipo do avião. O documento é emitido pelo Instituto de Fomento e Coordenação Industrial do Centro Técnico Aeroespacial. O 170 também recebeu o Certificado de Homologação de Empresa, com a aprovação de produção da aeronave. Antonio Luiz Pizarro Manso disse ainda que o Embraer 170 deve receber amanhã a certificação por parte da autoridade norte-americana (FAA). Ele disse que a recomendação da entidade européia (JAA) está prevista para a próxima semana e, logo após, sai o certificado final europeu. O vice-presidente afirmou que, com as certificações, fica aberta a perspectiva de novos investimentos, não só por parte da Embraer como também dos parceiros internacionais. Pizarro Manso não revelou, porém, quais seriam os novos projetos da empresa.