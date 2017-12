Embraer divulga balanço do primeiro trimestre O cancelamento de um contrato para a venda de vinte aeronaves da Embraer, feito pela Midwest Express - que compraria os modelos ERJ 140 - não modificou o plano de entregas da Embraer para 2006. O cancelamento foi confirmado no primeiro trimestre deste ano. No mesmo período, segundo balanço da empresa divulgado nesta quarta a Embraer entregou 27 aeronaves sendo 21 da área comercial, quatro da executiva e duas para o mercado de Defesa. Os modelos que tiveram maior número de entregas foram o Embraer 170 e Embraer 190. Até o final do ano serão entregues 145 unidades, mesma previsão do ano passado. A fabricante brasileira divulgou também que até 31 de março, a carteira de encomendas firmes somava US$10,4 bilhões, com 341 aeronaves encomendadas. Da família do ERJ, a American Eagle e a Express Jet, dos Estados Unidos, é a maior compradora. Da família do Embraer 170/190 as empresas Republic Airlines, Air Canadá, Jet Blue e US Airways também foram as que mais fizeram encomendas.