Embraer e Bombardier brigam por encomenda de 70 aviões A Embraer e a empresa canadense Bombardier estão travando uma acirrada disputa por uma encomenda de 70 aviões regionais da sexta maior companhia aérea norte-americana, a US Airways. Segundo o jornal canadense Financial Post, o negócio poderá totalizar cerca de US$ 1,4 bilhão e deverá ser uma das últimas grandes compras de aviões regionais nos Estados Unidos nos próximos anos. Como se trata de uma venda muito importante para as duas empresas, há o temor de que essa disputa venha colocar em risco as negociações que visam pôr o fim à guerra de subsídios à indústria aeronática entre Brasil e Canadá. "Não há dúvida de que as duas empresas vão brigar por essa encomenda muito agressivamente", disse o analista Bob Fay, da Cannaccord Capital. Segundo ele, trata-se de uma decisão com um efeito que se "estenderá por 20 anos", pois as futuras compras da US Airways serão feitas com a empresa que fechar esse contrato. Crise Segundo o diário canadense, essa encomenda poderá ocorrer num momento importante para os fabricantes de aviões regionais, que estão registrando queda de vendas neste ano devido à crise que assolou as empresas aéreas após os ataques terroristas de 11 de setembro. "Obviamente, a nossa empresa está muito interessada nessa encomenda", disse Ernest Fino, diretor de relações externas da Embraer nos Estados Unidos. "É um negócio muito atrativo e a nossa empresa vai se esforçar o máximo para participar." O porta-voz da Bombardier, John Paul Macdonald, também disse que a empresa acompanha o negócio com muito interesse. Vantagens brasileiras - A US Airlines e suas empresas regionais são clientes antigos da Embraer e isso é considerado um fator de desvantagem para a Bombardier. Além disso, o novo presidente e chefe-executivo da companhia aérea norte-americana, David Siegel, chefiava antes o serviço regional da Continental Airlines, que é o maior cliente da Embraer. A US Airways é única grande empresa aérea dos Estados Unidos que não aumentou substancialmente a sua frota de aviões regionais ao longo dos últimos anos. Ela possui atualmente 69 jatos desse tipo operando em suas dez filiais regionais, mas pretende comprar outras centenas. Sindicatos - O número de jatos regionais da US Airways é limitado por uma cláusula contratual com os pilotos de suas principais rotas. Os sindicatos de pilotos das grandes companhias aéreas nos Estados Unidos desaprovam o crescimento da frota dos aviões regionais pois acreditam que isso representa pressão de baixa sobre os seus salários. Os pilotos de aviões regionais ganham menos do que aqueles que trabalham nas aeronaves de maior porte. Já as empresas aéreas cada vez mais utilizam os aviões regionais, que têm custos menores e podem operar num maior número de rotas e cidades. A US Airways solicitou à Associação dos Pilotos de Companhias Aéreas dos Estados Unidos (Air Lines Pilots Association) autorização para adicionar 70 aviões regionais à sua frota, oferecendo em troca algumas garantias de emprego para os pilotos. A decisão final poderá ser anunciada ainda nesta semana.