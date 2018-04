Embraer e Bombardier devem brigar pelo mercado americano O sindicato dos pilotos da US Airways autorizou a companhia aérea norte-americana a comprar setenta aviões regionais, um negócio avaliado em US$ 1,4 bilhão que deverá gerar uma intensa disputa entre a Embraer e a empresa canadense Bombardier. Os pilotos aprovaram na quinta-feira passada a proposta apresentada pela US Airways de dobrar para 140 unidades a sua frota de aviões regionais em troca de garantias de emprego. A encomenda potencial da US Airways é muito importante para indústria de aviação regional pois ocorre num período de forte desaquecimento nas suas vendas causado pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Além disso, essa compra deverá ser apenas a primeira de uma série a ser realizada pela companhia norte-americana. Segundo analistas, a US Airlines encomendará trezentas aeronaves nos próximos anos. O novo diretor executivo da US Airways, David Siegel, disse que está elaborando uma nova estratégia de negócios que inclui o aumento do uso de aviões de pequeno porte. Isso permitirá que a empresa se equipare aos seus grandes concorrentes no mercado norte-americano, que ao longo dos últimos anos elevaram substancialmente as suas frotas de aeronaves com capacidade entre 50 e 90 passageiros. Rapidez nas entregas Segundo o diário canandense Financial Post, a US Airways não revelou quando estará pronta para adquirir os novos aviões. A companhia aérea, à exemplo de todo o setor, teve as suas finanças afetadas pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Analistas acreditam, no entanto, que a empresa será capaz de assegurar o financiamento necessário para o negócio e que provavelmente pretende de receber várias dezenas de aviões regionais o quanto antes. Isso significaria que a oferta de venda vencedora será do fabricante que tiver a capacidade de produzir com mais rapidez os novos aparelhos. Segundo o diário canadense, isso pode representar uma vantagem para Embraer, que tem capacidade de produção superior ao da Bombardier, apesar do grupo canadense ter aumentado a sua capacidade nos últimos meses. Outro fator que poderia indicar uma vantagem da Embraer seria o fato dela já ter fornecido a maioria dos aviões da atual frota regional da US Airlines. Além disso, Siegel, antes de assumir o comando da US Airways, chefiava a unidade de vôos regionais da Continental Airlines, que é o maior cliente da empresa brasileira.