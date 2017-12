Embraer e Saab assinam acordo de manutenção A companhia sueca Saab Aviocomp AB assinou acordo com a Embraer, pelo qual a Saab irá oferecer serviços de manutenção de componentes à empresa brasileira e seus clientes. O acordo é de longo prazo e tem valor financeiro potencial de até 100 milhões de coroas suecas (US$ 14,79 milhões). Segundo o site da Saab, a empresa já é um Centro de Serviço autorizado para a Embraer e este novo acordo é conseqüência de um bom relacionamento de cooperação entre ambas empresas. Atualmente, há mais de 150 aeronaves ERJ 135/145 da Embraer na Europa. "Este novo acordo fortalece nossa posição para continuar fornecendo suporte a nossos clientes", disse Mauricio Aveiro, diretor de serviços ao consumidor da Embraer para Europa, África e Oriente Médio, de acordo com a nota do web site da companhia sueca. A Saab Aviocomp é subdiária do grupo Saab, uma das maiores empresas de alta tecnologia do mundo, com suas principais operações voltadas aos segmentos de defesa, aviação e aeroespaço.