Embraer elogia decisão da OMC A Embraer elogiou a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) que autorizou o Brasil a impor contra o Canadá uma retaliação de US$ 247,8 milhões. A companhia observou, em nota oficial, que a quantia estabelecida neste julgamento excede substancialmente aquela concedida contra o Brasil na questão o Programa Especial de Financiamento de Exportações (Proex), quando se toma como base de comparação o número de aeronaves. A decisão anterior contra o Brasil estipulava apenas US$ 1,25 milhão por aeronave subsidiada, o que demonstra a gravidade da falta cometida pelos canadenses. O presidente da Embraer, Mauricio Botelho, disse que "a decisão anunciada corresponde à fase final desta longa disputa e permite que o Brasil reafirme sua ampla vitória obtida no ano passado contra o Canadá. A decisão dos árbitros tem enorme significado, pois estabelece expressão numérica para a retaliação a que tem direito o Brasil, em face de repetidas violações a regras do comércio internacional perpetradas pelo Canadá, em operações de venda que remontam a 1996, demonstrando que os canadenses agiam de forma ilegal, antes mesmo dos primeiros questionamentos quanto às práticas adotadas pelo governo brasileiro", acrescentando ainda elogios ao comportamento do Ministério de Relações Exteriores do País, pela sua ação no âmbito da OMC.